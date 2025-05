Als Verstappen vertrekt bij Red Bull, zijn deze superfans erop voorbereid

De gloednieuwe Max Verstappen-fancamper van Bas van Bodegraven en Ingrid Kattestaart uit Tilburg is overal op voorbereid. Zelfs op een overstap van Max naar een nieuw team. Op de camper prijkt niet langer de welbekende stier van Red Bull, het team van Max, maar een leeuw. Daarmee is de camper dus toekomstbestendig, mocht Verstappen weggaan bij Red Bull Racing.

Trots laat Bas de nieuwe camper zien. Nog even wat stickers van sponsoren erop en dan is-ie klaar voor de reis naar Italië volgende week: Imola here we come! Daar is volgende week zondag de GP Emilia-Romanga. Al van jongs af aan is Bas groot Verstappen-fan. Dat begon al met vader Jos Verstappen. De nieuwe camper van Bas en Ingrid is een meter groter dan de vorige. En de Tilburgse fans gaan nu maar liefst acht maanden door Europa trekken om hun idool te volgen. En omdat er al langer geruchten zijn dat Max het team van Red Bull gaat verlaten, nam Bas bij de nieuwe camper het zekere voor het onzekere. De bekende stier is vervangen door een leeuw.

Heel toepasselijk, vindt hij: "Nederlands, dat is leuk toch? Het was wel moeilijk om een mooie leeuw te vinden. Hij is of speelgoedachtig of fout, zeg maar." Dus het was wel even heel spannend hoe het resultaat zou zijn, maar Bas is dik tevreden. Een leeuw past volgens hem ook heel goed bij Max. "Hij is nog steeds de beste, ook al rijdt hij nu wat minder goed soms. Maar dat ligt niet aan hem, maar aan zijn auto."

Kamperen met de Max Verstappen-camper (foto: René van Hoof).

Het toeren met een camper om Max te volgen is een droom die uitkwam: "Vroeger dacht ik al: als ik ooit de kans krijg, dan ga ik de Formule 1 achterna met een camper. En op een gegeven moment zijn we het gaan doen en hebben we van onze hobby ons beroep gemaakt." Want het stel rijdt niet alleen voor de lol heel Europa door. Ze hebben een eigen YouTube-kanaal waarop duizenden fans alles kunnen volgen. Dat Max Verstappen zo snel zo goed zou worden, dat had megafan Bas niet verwacht. Hij richtte een Max Verstappen-fanclub op toen de coureur nog onbekend was. "In het begin kon je bijna geen beelden van hem vinden. Dat is de reden dat ik die fanclub heb opgericht", zegt hij. Nu is er zoveel aanbod dat hij de rommel eruit filtert.

Bas achter het stuur (foto: René van Hoof).