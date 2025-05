Ook witte rook, vlaggen én zelfs het Vaticaans volkslied in Oudenbosch

Witte rook uit de schoorsteen van de basiliek in Oudenbosch. Het onmiskenbare teken dat we een nieuwe paus hebben. Tientallen mensen staan donderdagavond te kijken hoe de rook boven de kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome naar boven kringelt.

Terwijl in Rome de hele wereld toekijkt hoe er na de vierde stemronde een nieuwe paus is gekozen, heeft Brabant zijn eigen plek om de komst van de nieuwe rooms-katholieke kerkvorst aan te kondigen. Bekijk in deze video hoe mensen in Oudenbosch reageren op de witte rook:

Vaticaans volkslied op klarinet

Het is net het Vaticaan in het klein op het plein bij de kerk in Oudenbosch, voluit Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara. Het schip van de kerk is een geschaalde kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad.

Op de rook en het luiden van de klokken komen meteen al zo'n veertig Oudenboschenaren af. Vlak na het luiden van de klokken hijst een man de Vaticaanse vlag en speelt Wim de Vet zelfs het Vaticaanse volkslied, officieel 'de Pauselijke Hymne', op zijn klarinet.

Wim de Vet speelt de Pauselijke Hymne op zijn klarinet in Oudenbosch (foto: Erik Peeters/Omroep Brabant).

Onverwacht snel

Pastoor Maickel Prasing (58) van de Basiliek in Oudenbosch had er nog niet op gerekend dat het nu al zou gebeuren. "Het is een teken dat ze er snel uitgekomen zijn, en dat ze het dus snel met elkaar eens waren", zegt hij. Ook secretaris Jaap Klok noemt het heel bijzonder dat al na vier rondes een paus is gekozen. De pauselijke vereniging Pro Petri Sede is trots. Het is de tweede keer dat de basiliek dit doet. Een voorbijganger woont om de hoek en zag de rook vanuit de tuin. "Ik dacht, daar moet ik bij zijn!" De vorige keer was ze er ook bij. "Het voelt heel speciaal dat dit in Oudenbosch is", zegt ze. "Kijk, bij dat trappetje beneden kun je zien hoe de rook wordt gemaakt", tipt ze vrolijk. "Het is bijzonder dat het hier dan opleeft", zegt een andere voorbijganger.

(foto: Erik Peeters)