Jurgen verloor zijn dochtertje Luna (9) aan kanker: ‘Elke dag was er één'

Pas negen jaar oud was ze. Jurgen van Riel uit Oisterwijk verloor zijn dochtertje Luna in 2017 aan kanker. Een week voor haar dood beloofde hij haar mee te doen aan Alpe d’HuZes om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Komende donderdag houdt hij zich opnieuw aan die belofte. “Luna zou apetrots zijn.”

Een felgekleurde zee van knuffels pronkt op Luna's bed. Lachend denkt Jurgen terug: "Ze kon de meest gekke, lelijke knuffels uitkiezen." Haar kamertje is nog volledig intact. De 48-jarige Oisterwijker komt er graag: "Het is fijn om even haar kleren vast te pakken en de geuren terug te halen", glundert hij. "Een heel lief en rustig meisje", zo omschrijft Jurgen haar. Ze trad niet op de voorgrond en genoot van het leven. Gek was ze op olifanten. Een gigantische herinneringenkast pronkt in de woonkamer: vol olifanten, foto's en andere spullen. Een levensgroot kunstwerk van haar gezicht, met daarin haar as verwerkt, hangt boven de eettafel. Ze hoort er nog elke dag bij.

"Dan stort je hele wereld in."

Eerst kreeg dochter Senna kanker, maar zij is weer schoon. Het gezin kreeg geen rust. Jongste dochter Luna werd ziek. Ze had eerst hoofdpijn en uitvalsverschijnselen. Artsen konden niks vinden. Tot ze epileptische aanvallen kreeg en met spoed naar het ziekenhuis moest. Luna kreeg in 2017 te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. "Dan stort je hele wereld in."

Luna had leptomeningeale melanocytose, een zeldzame vorm van kanker op het hersenvlies. "Ze is het derde kindje in Nederland dat die diagnose kreeg", weet haar vader. Wat hij voelde? "Ongeloof, boosheid en verdriet." Toch leerde hij snel schakelen: "Elke dag was er één. We hebben alles gedaan wat Luna nog wilde."

Luna kon in het ziekenhuis zelfs nog lachen (eigen foto).

Een week voor Luna's dood belooft Jurgen haar de Alpe d'Huez op te fietsen. Twee keer is het idee. "Drie keer moet het zijn", vond Luna. Ze spraken een fictief bedrag af. "Dan moet je een fiets gaan kopen", zei Luna nog tegen haar vader.

"Luna wist dat het goed was."

"Heel bijzonder: op de dag voor haar overlijden was mijn streefbedrag bij elkaar. Ze wist dat het goed was", glundert Jurgen. Luna overleed vlak voor kerst op 24 december 2017.

Flinke klim De loodzware weg naar de beruchte top van Alpe d'huez telt 21 haarspeldbochten en is 14,5 kilometer lang. Het hoogteverschil tussen start en finish is 1100 meter, met een gemiddelde stijging van 7,9 procent.

De belofte staat nog steeds. Dit jaar gaat Jurgen voor het vierde jaar de beroemde en beruchte berg op. Vorig jaar werd de koers kort stilgelegd vanwege noodweer. "Hagel, wind, storm en kou", herinnert hij zich. "We kwamen boven met onderkoelingsverschijnselen en moesten stoppen." Overmacht, zo relativeert Jurgen nuchter. "Dit jaar weer een nieuwe kans." Hij wil maar liefst zes keer omhoog ploeteren, met een plaatje van de favoriete olifant van Luna op zijn rug. Wat hem er doorheen sleept? "Je bent trots op jezelf en je bent trots op Luna. Je verbijt de pijn en een oerkracht komt naar boven."

De bruiloft: en natuurlijk poseert de familie bij olifanten (eigen foto).