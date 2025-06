Op zijn verjaardag kreeg Jop kanker, nu loopt Monique voor hem de berg op

Op zijn verjaardag kreeg Jop uit Gemert de diagnose kanker. Nu hij er niet meer is, gaat zijn familie donderdag voor hem de mythische berg Alpe d'Huez op om geld op te halen voor kankerbestrijding. Monique Rutten (56) draagt haar overleden zoon in haar hart mee naar boven. Op de top roept ze zijn favoriete afscheidsgroet naar de hemel: "Challas!"

Bonnetjes van McDonald's met zijn favoriete kipnuggets of een flesje van zijn favoriete drankje Desperados: alles wat aan Jop doet denken, is heilig. Een speciale herinneringenkast pronkt in de woonkamer.

"Een heel lieve jongen. Echt een knuffelbeer", glundert moeder Monique als ze aan hem terugdenkt. "Iedere ochtend geef ik hem een knuffel", zo doet ze voor, als ze de urn vastpakt.

Jop werd slechts 20 jaar. Hij is anderhalf jaar ziek geweest. De student mechatronica was in 2021 net begonnen aan het nieuwe schooljaar, toen hij een bultje in zijn nek voelde. Hij kreeg koorts en er kwamen meer bultjes. Het bleek bloedkanker: acute lymfatische leukemie. "Je wereld stort in. Het is heel onwerkelijk. Ik bevroor helemaal", zegt Monique emotioneel. "Niks in de wereld is nog belangrijk, je wil alleen dat hij beter wordt."