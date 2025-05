Lize en Liv ontwerpen hun eigen speeltuin: 'Begon eigenlijk als grapje'

Lize Janssens (10) en Liv van Hout (10) uit Valkenswaard houden van buitenspelen, maar de speelplek in hun wijk vonden ze maar een saaie bedoening. Daar moest verandering in komen. En dus stuurden ze een halfjaar geleden een lange brief naar de burgemeester met serieuze plannen voor een nieuwe speeltuin. Dat werkte, want deze vrijdag openden de meisjes officieel een gloednieuwe speeltuin voor jong en oud in de wijk Turfberg-Zuid.

Een grote groep enthousiaste kinderen en buurtbewoners heeft zich vrijdagochtend verzameld bij speeltuin De Warande. Het plein wordt geopend door Lize en Liv, die de speelplek hebben ontworpen.

Ook kinderburgemeester Jur Roothans, wethouder Fons Potters en voormalig burgemeester Anton Ederveen zijn aanwezig. Onder luid gejuich sjezen de meisjes samen op de kabelbaan door een rood lint: de nieuwe speelplek is nu officieel geopend. Het idee voor de nieuwe speelplek ontstond een halfjaar geleden. "Het begon eigenlijk als grapje", vertelt Liv trots. Lize vult aan: "We speelden hier elke dag, maar vonden het zo saai. Dus we dachten: wat nou als we een brief schrijven aan de burgemeester."

Lize en Liv openen de speeltuin (foto: Noël van Hooft).

In een brief van wel tien A4'tjes legden de meisjes uit waarom het huidige speeltuintje niet leuk was voor kinderen, en wat er dan wel leuk zou zijn. Ze stuurde ook allerlei tekening mee, waarop ze lieten zien hoe het er volgens hen uit moest komen te zien. Ze tekenden bijvoorbeeld een kabelbaan, rekstok, klimhuisje en glijbaan. De burgemeester werd ook enthousiast, en dus mochten Lize en Liv langskomen om er meer over te vertellen. "Als kinderen de moeite doen om een brief te schrijven, dan nodig ik ze natuurlijk even uit", zegt voormalig burgemeester Anton Ederveen. "Ze kwamen op het juiste moment, want toevallig waren we zelf ook al aan het nadenken of we dit veldje konden vernieuwen."

"Eigenlijk hebben we bijna alle dingen wel gekregen."