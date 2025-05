Dit verpleeghuis wil dat familie bijspringt om zorg rond te krijgen

Bij verpleeghuis Padua in Tilburg is het personeelstekort nu zo groot dat mantelzorgers wordt gevraagd om mee te helpen om de bewoners te verzorgen. In een brief vraagt De Wever, waar Padua onder valt, ze om te helpen bedden te verschonen, planten water te geven en te helpen met aan- en uitkleden: 'In deze tijd kunnen we uw hulp meer dan ooit gebruiken', staat in de brief.

Volgens senior-verpleegkundige Nathan van Rooij moeten mantelzorgers de brief niet zien als een verplichting: "Natuurlijk gaan we niet zeggen tegen iemand die honderd kilometer verderop woont dat zijn vaders bed niet wordt verschoond. Maar hoe fijn zou het voor ons zijn als een aantal families zeggen: dit pakken we op, we komen wat vaker in het verpleeghuis."

Zzp'ers In totaal werken er zo’n 2150 medewerkers bij De Wever in de zorg. Maar omdat er minder zzp’ers worden ingezet, is daar nu een tekort aan. Er staan bedden leeg en de medewerkers moeten alles op alles zetten om genoeg zorg te kunnen blijven bieden.

Vanaf 1 juni vraagt De Wever mantelzorgers te gaan meehelpen met het verzorgen van bewoners met dementie. Steunkousen aan- en uittrekken, assisteren bij eten en drinken, helpen bij het naar bed brengen. 'Zou u ons kunnen laten weten op welke dag(en) u een of meer van deze taken zou kunnen uitvoeren? Dan zorgen wij dat de benodigde materialen voor u klaarstaan', staat in de brief.

Maar het personeelstekort is volgens manager Hanneke van de Wouw van De Wever niet de enige reden van de brief.

"Bewoners zijn gelukkiger als de belangrijkste personen in hun leven actief betrokken zijn. Dat ze niet met tegenzin op zondag op bezoek komen en niet weten wat ze moeten zeggen. Als je onderdeel van iemands leven blijft, maak je een fijne dag voor iemand."

Wisselende reacties

Ad Aarts van de cliëntenraad vult aan: "Het is niet van: ik breng mijn ouder of broer of zus naar het verpleeghuis, hier heb je ze en doe maar." Van de Wouw: "Dat is niet wat wij willen. En voor mensen die dat gewend waren, moeten we dat een beetje terugdraaien.” De reacties op de brief zijn volgens Van de Wouw wisselend: "Sommige mensen zijn blij dat ze iets kunnen betekenen. Maar andere vinden het heel lastig om iets te gaan doen."

Volgens Aarts kunnen mensen er maar beter aan wennen dat het voortaan zo werkt: "Het zal zo steeds meer moeten. Want anders gaan we het niet redden met z’n allen."

Nieuwe medewerkers

De Wever is volgens Van de Wouw druk bezig met het binnenhalen van nieuwe medewerkers. "Maar voor die er zijn, ben je zo twee maanden verder." Ondertussen springen medewerkers van andere locaties bij. En die lege bedden? "Dat is nu even tijdelijk om met elkaar op kracht te komen om door te kunnen gaan."

Maar ook als de verzorging in De Wever weer op peil is, zal steun van mantelzorgers nodig blijven. Van Rooij: "Het kan tien minuten zijn of een uur. Als alle families een steentje bijdragen, kunnen we hier iets heel moois neerzetten."