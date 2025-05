Deze straffen kan je krijgen voor een valse bommelding op het vliegveld

De 51-jarige vrouw die vrijdagochtend een valse bommelding deed in een vliegtuig op Eindhoven Airport, kan een forse boete verwachten. Als ze schuldig wordt bevonden, is ook een celstraf maximaal vier jaar cel mogelijk. Dit komt in praktijk bijna nooit voor, maar het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter zullen een verdachte er niet weg laten komen met de valse bommelding.

Op het moment dat iemand op een luchthaven, in een vliegtuig of zelfs een toestel dat naar Nederland vliegt een valse bommelding doet, komt de Koninklijke Marechaussee in actie. Zij houden de verdachte in het vliegtuig of op een vliegveld aan. "Een vliegtuig dat nog aan de slurf staat, zoals op Schiphol of op het platform zoals in Eindhoven, staat nog gewoon op Nederlands grondgebied. Dus is het Nederlandse strafrecht van toepassing", legt kapitein Stan Verberkt van de Koninklijke Marechaussee uit.

Na de arrestatie wordt de verdachte naar het brigadekantoor gebracht, het politiebureau van de marechaussee. "Daar wordt de verdachte voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en die kijkt of de arrestatie rechtmatig was." Daarna begint het onderzoek. "Wij noemen dat waarheidsvinding en zolang we daarmee bezig zijn, blijft de verdachte vastzitten."