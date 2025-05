Koper van parken Peter Gillis wil tóch betalen: 'Eerdere berichten onjuist'

Taeke Dijkstra (75) wil toch de negen vakantieparken van de Oostappen Groep van Peter Gillis overnemen. Eerdere berichten in het Algemeen Dagblad worden nu door zijn nieuwe advocaat ontkracht: "We gaan voor een win-win situatie voor alle partijen."

Rust Inmiddels is de zaak wat veranderd. Oscar van Oorschot is sinds donderdag de nieuwe advocaat van Dijkstra. Hij laat aan Omroep Brabant weten voortaan namens de Friese ondernemer te spreken.

'Geen krachttermen' De inzet van Van Oorschot is een andere dan die van zijn voorganger: hij wil er uitkomen met Peter Gillis. Over de uitspraak dat Dijkstra de dwangsom van maximaal 100 miljoen graag uit principe betaalt, zegt hij: "Dit is absoluut niet het geval. De intentie is om samen met Gillis tot een oplossing te komen. En dan zonder het gebruik van krachttermen, dat heeft Ferrara al gedaan."

Jeroen Ferrara is daarmee uit beeld en zal zich alleen nog op de achtergrond met de zaak bemoeien, aldus de in Son en Breugel geboren raadsman. Dit moet rust geven: "De berichtgeving van vrijdag was vrij extreem en ook nog eens onjuist", zegt Van Oorschot.

Volgens Van Oorschot is zo’n instelling de beste, en ook enige optie. "Dwangsommen van 100.000 euro per dag, of 100 miljoen in totaal, dat is niet meer dan een papiertje." Met andere woorden: je kan iemand wel een dwangsom van miljoenen opleggen, maar dan moet diegene dat bedrag wel hebben. "Dan heb je het over Elon Musk, ofzo."

Om de tafel

Maar de zorgen van Dijkstra over nieuwe claims van de Belastingdienst zijn er nog steeds, zo zei de ondernemer eerder tegen Omroep Brabant. Van Oorschot: "Dat klopt, maar daar kun je afspraken over maken." Hij heeft hier alle vertrouwen in.

Of dat inderdaad gaat lukken blijkt komende woensdag, want dan gaan Dijkstra en Gillis om de tafel. Van Oorschot hoopt op een prettig gesprek. "Problemen zoeken heeft geen zin, problemen oplossen wel."

Financiers weg

Gesprek of niet, de dwangsom ligt er en de teller loopt al: iedere dag wordt het bedrag dat Dijkstra moet betalen hoger. Van Oorschot: "Ik denk dat als we er uitkomen en wij 185 miljoen voor de parken aan Gillis betalen, hij die dwangsom wel laat zitten."

Is hiermee alles opgelost? Een reden om eerst onder de deal uit te willen komen zou zijn dat een aantal financiers, die Dijkstra aan het geld helpen, zich teruggetrokken hebben. Van Oorschot: "Die geluiden heb ik ook gehoord. Hoe het zit weet ik niet, ook daar gaan we het over hebben."