Moerdijk wordt energieknooppunt, provincie wil compensatie voor inwoners

Nu er veel plannen worden gemaakt voor de omgeving van het havengebied en industrieterrein in Moerdijk wil de provincie goede afspraken maken over langdurige compensatie van omwonenden en bedrijven. "Als we een deel van het zuur krijgen, moeten we ook het zoet krijgen", zei de gedeputeerde Wilma Dirken van Ruimte vrijdag in een debat met commissieleden.

De leefbaarheid in het dorp Moerdijk staat onder druk nu het gebied een belangrijk knooppunt in de energietransitie wordt. Er komt een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation. Ook liggen er plannen voor waterstoffabrieken en willen bedrijven verduurzamen en uitbreiden. Verder gaan de buizen van de Delta Rijncorridor (voor ammoniak en waterstof) van de Rotterdamse haven ook via Moerdijk naar Limburg. Grote zorgen

Bewoners in Moerdijk en omgeving maken zich grote zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid in het dorp. In een van de drie ambtelijke scenario’s die rondgaan is er geen plaats meer voor het dorp. Ook wordt gevreesd dat het dorp op termijn door de uitdijende industrie wordt opgeslokt.

Raoul Nuijten van Dorpstafel Moerdijk wil dat er aandacht komt voor een derde scenario. Daarin moet worden gezocht naar ruimte in het industrie- en havengebied. Hij wil dat er gekeken wordt naar bedrijven die daar eigenlijk niet horen. Nuijten: "Wat moet hier echt zijn en wat kan ergens anders?" Energiefabriek

Ook inwoners van Geertruidenberg staan op de achterste benen. Daar wordt het bestaande 380 kV-station uitgebreid en komt een nieuw station waar door windmolens op zee opgewekte energie aan land op het stroomnet wordt samengevoegd.

Deze energiefabriek komt bij Martijn Kneepkens in zijn achtertuin. "Partijen praten steeds het liefst over een project. Over de transportbewegingen die nodig zijn. Wij weten dat er daarna weer een project komt. Met weer overlast." Nog geen duidelijkheid

Ook agrariërs in het gebied tussen Moerdijk en Geertruidenberg zijn ongerust. De ZLTO vreest op zijn beurt in het gebied rond Moerdijk en Geertruidenberg voor de gevolgen van de aanleg van kabels en leidingen. "Goede landbouwgrond moet je beschermen", waarschuwde ZLTO-bestuurder Angelique Huijben. Gedeputeerde Wilma Dirken zegt te begrijpen dat ‘mensen snakken naar duidelijkheid’, maar kan die nog niet geven. "We willen alle plannen voor de aanbevolen decennia integraal bekijken." Pas als er meer bekend is, kunnen begonnen worden met inspraak, zo luidde haar boodschap.