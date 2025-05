Gulle gever schenkt erfenis van 2,5 miljoen aan Tilburg University

Tilburg University krijgt 2,5 miljoen euro van een anonieme gulle gever, wiens erfenis wordt uitgekeerd. De overleden schenker laat 10 miljoen euro aan vier Nederlandse universiteiten en Tilburg University is dus een van de gelukkigen.

"Daar zijn we ontzettend dankbaar voor en heel blij mee", reageert Janneke Iven namens de universiteit. "Want dit geeft ons de mogelijkheid om hele mooie en belangrijke dingen te onderzoeken. Dus dat is heel fijn."