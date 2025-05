Twintigduizend bijen dood: Maarten doet aangifte bij de politie

Twintig duizend bijen waren plotsklaps dood in Tilburg. Gif zou de oorzaak zijn. Extra wrang is dat de bijenkasten juist waren geplaatst ter ere van de oude kloostertuin aan het Frater Mattheushof, waar van oudsher ook bijenkasten stonden. Bewoner Maarten Hartveldt gaat aangifte doen bij de politie. "Dit is wel heel vreemd."

Een zee van dode bijen blijft achter. "Ik denk dat het een gerichte actie is geweest. Met de ene korf is niets aan de hand, bij de korf ernaast zijn alle 20.000 bijen dood", benadrukt Maarten. "Het is zo jammer!" De lugubere ontdekking is dinsdag gedaan door de stadsimker. De bijen lagen met hun tong naar buiten. De stadsimker vermoedt daardoor dat de bijen door gif aan hun eind zijn gekomen, zo vertelde hij eerder aan Omroep Brabant. De korven stonden er pas net. Ze stonden achter een speeltuintje aan het Frater Mattheushof in Tilburg.

Hartveldt woont in het voormalige klooster. Hij wil kloostertuinen in Brabant beschermen en nieuw leven inblazen. Daar horen volgens hem ook de traditionele bijenkasten bij. "Rond 1933 had een imkervereniging bijenkorven hier", hij wijst naar een enorm bord met een historische foto bij het klooster. "Het is een prachtig initiatief. En dan gebeurt er dit! Onbegrijpelijk", verzucht Maarten, die overigens gepensioneerd Eftelingcomponist is.

Van oudsher waren er bijenkasten bij het klooster (foto: Omroep Brabant).

Vandalisme

Wat de precieze oorzaak is blijft onduidelijk. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet geen onderzoek en noemt het 'geen zaak voor hen'. Hartveldt gaat nu dus aangifte doen bij de politie van vandalisme, in de hoop dat er via de politie meer duidelijkheid komt. Camera's hingen er niet op de plek des onheils, daarop zou de politie hem hebben gewezen. "Tja, moet er dan bij een bijenstal een camera hangen", verzucht hij. De massasterfte is niet alleen historisch gezien een dreun in het gezicht, maar ook een klap voor de biodiversiteit. "Bijen zijn cruciaal. Die moet je echt beschermen! Die zijn belangrijk om bloemen en planten te stuiven", benadrukt Maarten. "Het gaat heel slecht met de bij, zo is alom in het nieuws." Toch laat Hartveldt zich niet uit het veld slaan. "We gaan op zoek naar een nieuw volk. We geven niet op! Ze komen terug."