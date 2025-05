Vandalen veroorzaken ravage op station, alle glazen overkappingen vernield

De glazen overkapping van de fietsenstalling op station Breda-Prinsenbeek is in de nacht van donderdag op vrijdag compleet vernield. Vandalen hebben nagenoeg alle glasplaten kapotgeslagen. ProRail is woedend en zegt dat de schade in de tienduizenden euro's loopt.

ProRail-woordvoerder Joke van der Cruysen steekt haar boosheid en frustratie niet onder stoelen of banken. "Het is echt dramatisch zo groot als de ravage is. De daders hebben alles kort en klein geslagen."

De spoorbeheerder gaat aangifte doen van vandalisme. "Het is absurd dat mensen dit doen. Vandalisme valt nooit goed te praten, maar hier is heel moedwillig lang doorgegaan om alles kapot te krijgen. We zijn hier heel boos over!"

Van der Cruysen werkt een paar jaar bij ProRail en heeft wel vaker met vernielingen te maken gehad. "Maar dit is wel van een andere orde. Alleen een opgeblazen liftschacht op station Geldrop is qua schade vergelijkbaar. Die lift was door het lastige herstelproces een jaar onbruikbaar."

Zo groot zal het leed op station Prinsenbeek niet zijn, want het levert relatief weinig hinder voor reizigers op. Maar dat maakt ProRail niet minder boos. "Dit is een heel grote kostenpost met dat veiligheidsglas. De reparatie loopt in de tienduizenden euro's. En dat is allemaal belastinggeld dat we liever aan onderhoud of de verbetering van het spoor uitgeven."

Ook is het nog onzeker of het alleen bij het vervangen van de de 64 kapotgeslagen glasplaten blijft. Er bestaat een kans dat door de vernielzucht van de dader of daders ook de frames waarin het glas zit, beschadigd zijn geraakt. Gevolg daarvan is dat het herstel langer duurt en de kosten verder oplopen.