Vrachtwagens niet te weren uit dit dorp: te veel haken en ogen

Het is al jaren een hoofdpijndossier voor de inwoners van Chaam: het doorgaand vrachtverkeer. En het ziet er niet naar uit dat hierin verandering komt. Volgens de provincie Brabant is een verbod op vrachtverkeer door de kom van het dorp ‘op dit moment’ niet haalbaar.

Chaam ligt aan de N639, de drukke weg tussen Baarle-Nassau en Ulvenhout. Het grensdorp heeft sinds jaar en dag last van trucks. Die hinder is sinds de invoering van de tolheffing in België, in 2016, alleen maar toegenomen. Vrachtwagenchauffeurs rijden liever wat om, over tolvrije wegen in Nederland, dan dat ze over de grens moeten betalen.

“Een effectief verbod op doorgaand vrachtverkeer op de N639 in de kom van Chaam is op dit moment niet haalbaar”, laat ze weten. De conclusie komt na uitvoerig onderzoek in opdracht van de provincie en de gemeente. Hierbij werden vijf varianten van een verbod op doorgaand vrachtverkeer bekeken.

Niets doen.

Alleen borden plaatsen die wijzen op een vrachtwagenverbod, zonder structurele handhaving.

Verbod voor al het doorgaande vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer in de kern van Chaam, gehandhaafd met camera’s en ontheffingen.

Verbod voor al het doorgaande vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer in de regio van Chaam, gehandhaafd met camera’s en ontheffingen.

Verbod op al het vrachtverkeer langer dan 12 meter.

Alleen de derde variant leidt tot een daadwerkelijke afname van het vrachtverkeer, maar trucks zullen dan uitwijken naar de nabijgelegen A58 en de N260. Dat zou niet alleen tot een toenemende verkeersdruk daar leiden, maar ook tot negatieve gevolgen voor natuurgebieden als de Regte Heide en Riels Laag. Bovendien is de provincie bang dat een bestuursrechter er een stokje voor zal steken. Dit voorstel komt pas weer in beeld wanneer er meer duidelijkheid komt over de wet- en regelgeving rondom stikstof.

Als het aan de gemeente had gelegen, dan was er een pilot met een verbod op doorgaand vrachtverkeer langer dan 12 meter gekomen. Maar dat stuitte weer op verzet van de provincie. De lengte van een vrachtwagen is met behulp van camera’s niet vast te stellen. Bovendien zijn er volgens de provincie ook andere praktische bezwaren.

De provincie blijft zich intussen inspannen voor het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Chaam, zo meldt ze ook. Met de afronding van het groot onderhoud aan de N639 werd onlangs al een grote stap gezet, zegt ze. De weg is veiliger geworden en drempels halen de snelheid uit het verkeer, zonder dat omwonenden last krijgen van geluid en trillingen. Ondertussen blijft de provincie in gesprek met omwonenden over aanvullende kleinschalige maatregelen. En hiermee zal Chaam het voorlopig moeten doen.

