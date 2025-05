Grote drugsapotheek in garage gevonden: gemeente sluit pand voor een jaar

Een enorme drugsapotheek, een vuurwapen en een voorwerp dat lijkt op een Kalasjnikov (een mitrailleur) zijn eerder dit jaar in een garage in Chaam gevonden. Dat heeft de politie vrijdagavond bekendgemaakt na vragen van Omroep Brabant. Een 33-jarige man uit Chaam werd opgepakt.

De vondst is voor de gemeente Alphen-Chaam reden het pand voor een jaar op slot te draaien. Dat betekent dat het tot 8 mei 2026 verboden is de opslag te gebruiken of te betreden.