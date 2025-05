Wedstrijd van Willem II stilgelegd: bekers op veld gegooid

De wedstrijd tussen Willem II en Heracles is vrijdagavond in de zesde minuut van de extra tijd stilgelegd. Scheidsrechter Jeroen Manschot nam deze beslissing nadat fans van de thuisclub bekers op het veld van het Koning Willem II Stadion in Tilburg hadden gegooid.

De stand op dat moment was 1-2 in het voordeel van Heracles. Terwijl de spelers naar binnen werden gedirigeerd, liep het stadion leeg. Als het duel wordt hervat en de stand hetzelfde blijft, dan is NAC Breda, aartsrivaal van de Tilburgse ploeg, zeker van nog een jaar eredivisievoetbal. Willem II wacht de nacompetitie om zich te kunnen handhaven.