Periodetitelwinnaar FC Den Bosch vlag op modderschuit

Jong PSV heeft het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie nog enigszins eervol afgesloten. De ploeg schonk haar scheidende trainer Fons Groenendijk een 3-1 zege op de beloften van FC Utrecht. Ook FC Eindhoven beëindigde deze voetbaljaargang met een zege (0-1 bij Roda JC).

De drie andere Brabantse clubs op het op een na hoogste voetbalniveau wisten niet te winnen. Het was tekenend voor de jaargang die deze vrijdagavond haar slotakkoord beleefde. Alleen FC Den Bosch, dat voor aanvang van de laatste competitieronde al zeker was van de negende plaats en vrijdag verloor bij Vitesse (3-1), eindigde in de top tien. We moeten jaren terug om een seizoen tegen te komen met slechts één Brabantse club in de top tien. Toen was dat NAC Breda (vijfde).

Vroeg succesje voor FC Den Bosch

FC Den Bosch was de vlag op de (Brabantse) modderschuit. Het zal de ploeg worst zijn. Ze had al heel vroeg een succesje geboekt door de eerste periodetitel te winnen. Hierdoor mogen de blauw-witten maandag beginnen aan de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie. SC Cambuur is dan te gast, volgende week vrijdag is in Leeuwarden de return. FC Den Bosch won die periodetitel na een spannende strijd, die lang in het voordeel van een andere Brabantse club, Helmond Sport, leek uit te monden. De Helmonders strandden in het zicht van de haven en daarna ging van het kwaad tot erger. Begin dit jaar werd trainer Kevin Hofland geslachtofferd, maar ook zijn opvolger, Robert Maaskant, wist het schip niet vlot te trekken. Dieptepunt sinds zijn terugkeer was misschien wel de 1-4 thuisnederlaag op de laatste speelavond tegen De Graafschap. Binnen drie jaar wilde geldschieter Philippe van Esch promoveren, maar dat is niet gelukt.

Laatste minuten voor Peijnenburg

FC Eindhoven trok dus aan het langste eind in Kerkrade. De enige treffer kwam op naam van Joey Sleegers. De club zal met weinig plezier terugdenken aan het afgelopen voetbaljaar. In de eindklassering neemt ze de elfde plaats in. Maarten Peijnenburg werd tegen Roda JC nog wat minuten gegund; zijn laatste als profvoetballer. De 28-jarige verdediger besloot onlangs door aanhoudend blessureleed een punt te zetten achter zijn sportieve loopbaan. Ook d 18-jarige Shane van Aarle kwam voor het laatst in actie voor de Eindhovense club: hij stapt vrijwel zeker over naar ... Juventus.

