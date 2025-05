Spannende hijsklus: bewoners moesten even weg, maar torenspits staat

De voormalige Sacramentskerk in Tilburg heeft na jaren eindelijk weer een torenspits. Zaterdagochtend zette een hijskraan de 28.000 kilo zware spits op zijn plek. Het is niet zomaar een torenspits, maar een van glas en staal die het licht en de avondlucht reflecteert.

De klus trok veel bekijks. Studenten die in de oude pastoriewoning wonen, zetten hun banken, tafels en stoelen buiten. Onder het genot van een kop koffie of een biertje kijken studenten en buurtbewoners naar de bijzondere hijsklus.

De Sacramentskerk is een markant gebouw in Tilburg. De kerk werd in 2005 onttrokken aan de eredienst. Het achterschip werd gesloopt om plaats te maken voor appartementen, maar de voorgevel en de toren bleven behouden. Toch ontbrak er al jaren iets: in 1992 werd de torenspits van de kerk gehaald omdat deze volledig verrot was.

Sindsdien kijken de Tilburgers tegen een stompe toren aan. Al sinds 2017 is een groep Tilburgers bezig om dat te veranderen. De stichting Spits Armhoefse Akkers (vernoemd naar de wijk waar de kerk staat) koos uit tachtig ideeën van kunstenaars het ontwerp van buurtgenoot Jos ten Brink. Hij ontwierp een glazen torenspits met daarin projectoren die de oude glas-in-loodkleuren van de kerk reflecteren.

"Het diende ooit als landmark voor de stad. Dat was verloren gegaan, omdat er geen spits meer op stond. Het was een plat ding", zegt ontwerper Jos ten Brink terwijl hij op zaterdagochtend tevreden vanuit zijn rolstoel met een dekentje over hem heen bij de hijsklus staat te kijken. "Dus toen dacht ik: dan moet ik weer een nieuwe maken!"

De torenspits kost in totaal zo’n 500.000 euro. In 2018 vroeg de stichting anderhalve ton subsidie aan bij de gemeente om het project mogelijk te maken. “Het is een groot bedrag, maar het is ook een belangrijk gebouw. Veel mensen zijn in deze kerk gedoopt, getrouwd, of hun ouders zijn er begraven. Kerken herinneren aan die collectieve geschiedenis. Dit past in het verhaal van de LocHal en de Piushaven in Tilburg. Hier maak je het oude verleden relevant voor de huidige tijd. Het past in het verhaal van het moderne Tilburg,” zei Pieter Siebers van de stichting Spits Armhoefse Akkers in 2018.

Nu, jaren later, is het project bijna helemaal af. Het staal moet nog verzinkt worden en krijgt een poedercoating. Ook moet een kunstenaar de lichtkunst nog vormgeven.