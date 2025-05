'Ouwe banaan' loopt elke dag een marathon en raapt rennend rommel op

Paul Waye ruimt al rennend zijn rommel op, ploggen heet dat. Getooid in een bananenpak rent hij in één maand tijd 31 marathons in alle provincies van Nederland, terwijl hij al rennend zwerfafval opruimt. Zaterdag rent hij van Den Bosch naar Eindhoven.

Voor het monumentale stadhuis van Den Bosch wordt Paul, in zijn opvallende bananenpak, geknuffeld en gefeliciteerd door een groep mensen die hem online volgen tijdens zijn tocht. Paul is zaterdag jarig en wordt 58. "Ik ben een echte ouwe banaan!", roept hij lachend. "Ik wil in één doorlopende loop door alle provinciehoofdsteden van Nederland rennen én ploggen."

Paul rent niet om geld in te zamelen, maar om bewustzijn te creëren en mensen te inspireren. "Ik doe iets geks waardoor mensen naar me kijken. Dan kan ik met ze praten en ze uitnodigen om ook elke dag een stukje rommel op te rapen. Het is een positief begin van je dag. Stel je voor: als 18 miljoen mensen in Nederland dat doen, scheelt dat 18 miljoen stuks afval op straat en in het milieu. Dat is mijn doel, of in elk geval een goed begin", vertelt de vrolijke Paul.

Paul Waye is een Brit, woont in Haarlem en is pionier op het gebied van plogging: een combinatie van joggen en het opruimen van zwerfafval. Hij staat bekend als de eerste professionele plogger van Nederland en heeft zijn passie voor hardlopen en milieubewustzijn samengebracht in een unieke levensstijl.