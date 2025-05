Tientallen blokken met cocaïne gevonden, voertuigen in beslag genomen

In een pand in Erp zijn vrijdag tientallen blokken met vermoedelijk cocaïne gevonden. Meerdere voertuigen zijn in beslag genomen en er zijn drie arrestaties verricht.

De politie heeft en 52-jarige en een 50-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden en een 50-jarige man uit Woerden.