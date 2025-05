Lege stoelen voor 114 verkeersdoden: 'Ik schrik ervan hoe jong ze zijn'

In het centrum van Uden staan zaterdag 114 lege stoelen opgesteld tijdens de zevende editie van 'De lege stoel'. Ze staan voor het aantal dodelijke verkeersslachtoffers vorig jaar in Brabant. In heel Nederland kwamen in 2024 675 mensen om het leven door een verkeersongeval. In onze provincie vielen de meeste slachtoffers, 114 dus.

"Het maakt een enorme indruk als je al die lege stoelen ziet voor Brabanders die niet meer thuis zijn gekomen. Je wordt er stil van", zegt provinciebestuurder Stijn Smeulders met mobiliteit in zijn portefeuille. Met de actie De Lege Stoel vraagt de provincie aandacht voor verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal verkeersdoden. "Als je die stoelen ziet, ga je ook nadenken over je eigen gedrag in het verkeer."

"Vorig jaar zijn er net zoveel fietsers als automobilisten omgekomen in het verkeer."

"Het zijn er meer dan ik dacht en ze zijn vaak ook jonger dan ik had verwacht. Dat is verschrikkelijk om te zien", zegt Anita van Boxtel, die samen met haar dochtertje Taia de kaartjes met leeftijden bekijkt die aan de stoelen hangen. "Het zou beter zijn als iedereen wat rustiger zou rijden en niet alleen denkt: ik moet vlug ergens zijn. Dan zouden er misschien minder ongelukken gebeuren."

"Veel mensen denken vooral aan auto’s als het over verkeersongelukken gaat", vervolgt Smeulders. "Maar fietsers zijn heel kwetsbaar en vormen dus de helft van het aantal dodelijke slachtoffers. Ze gaan ook steeds harder op die elektrische fietsen, dus we roepen als provincie op om op die snelle fietsen een helm te dragen. Want zo’n helm helpt echt om te voorkomen dat er dodelijke slachtoffers vallen." Om het dragen van fietshelmen te stimuleren, heeft de provincie een voucher-actie opgezet waarmee mensen een fietshelm met korting kunnen aanschaffen.

Gedeputeerde Stijn Smeulder leest het verhaal van een van de 114 verkeersslachtoffers (foto: Jan Peels).

"Voor alle nabestaande van de 114 lege stoelen die hier staan wordt het leven nooit meer hetzelfde, de elllende is echt verschrikkelijk"

Nelly Vollebregt is voorzitter van de Vereniging Verkeersslachtoffers. Ze is zelf ook verkeersslachtoffer, maar heeft het geluk dat ze haar ongeluk kan navertellen. "Op 27 augustus 2012 reed ik op mijn racefiets toen ik frontaal werd aangereden op een dijkweg langs de Merwede. De 19-jarige automobilist die me tegemoetkwam, was druk bezig met zijn telefoon. Hij zat door zijn muziek te scrollen en reed bijna tachtig kilometer per uur, terwijl je daar maar zestig mag," vertelt ze. Door de klap raakte Vollebrecht direct buiten bewustzijn. Haar darmen, lever en middenrif scheurden, ze brak haar bekken, benen en armen, en haar hand was bijna volledig van haar arm gescheiden. Ze belandde in een coma en overleefde het ongeluk ternauwernood. "Voor mij, maar ook voor alle nabestaanden van de 114 lege stoelen die hier staan, wordt het leven nooit meer hetzelfde", vervolgt Vollebregt. "De ellende is echt verschrikkelijk."