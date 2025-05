PSV-vrouwen verliezen bekerfinale tegen FC Twente

De vrouwen van PSV hebben de bekerfinale tegen FC Twente verloren. In stadion Het Kasteel in Rotterdam verloren de Eindhovenaren met 1-2 van FC Twente. 3500 toeschouwers zagen PSV verliezen.

De winst van FC Twente was verdiend. Nina Nijstad was in de eerste minuut nog wel dicht bij de openingstreffer voor PSV. Ze kon redelijk vrij uithalen na een kopbal van haar ploeggenote Fenna Kalma, maar raakte de paal. PSV zag in de achttiende minuut Gwyneth Hendriks afhaken. De aanvoerster raakte vermoedelijk zwaar geblesseerd aan een knie en verliet huilend het speelveld.

FC Twente werd steeds sterker na het uitvallen van Hendriks maar kwam voor rust niet tot scoren. Wel raakte Lynn Groenewegen de lat en kon Jaimy Ravensbergen niet profiteren van slordig verdedigen van PSV. Groenewegen kwam in de 52e minuut wel tot scoren, op aangeven van Liz Rijsbergen. Van Dooren maakte in de 65e minuut het tweede doelpunt van FC Twente (2-0).

Spannende slotfase

PSV leek geslagen, maar kwam nog terug door een doelpunt van Jansen. De aanvalster schoot de bal tussen de benen van keepster Daniëlle de Jong in het doel.

PSV probeerde in de slotfase de gelijkmaker te forceren met lange ballen en voorzetten. Twee keer viel de bal bijna goed, maar kon er net niet worden gekopt.

Niet alles is verloren

Hoewel PSV de bekerfinale verliest, maakt het nog wel kans op de titel in de competitie. PSV EN FC Twente hebben met nog één wedstrijd te spelen evenveel punten. FC Twente staat op basis van een beter doelsaldo (+49 tegen +44 voor PSV) op de eerste plaats. FC Twente ontvangt AZ komende zaterdag. PSV speelt op de laatste speeldag thuis tegen Feyenoord.