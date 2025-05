Oudste man van Brabant, Theo Loermans (105), overleden

De oudste man van Brabant, Theo Loermans, is zaterdag op 105-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Theo woonde in Geffen en leidde een bijzonder en boeiend leven. Hij was binnenhuisarchitect en zijn ontwerpen bereikten topmensen van Philips en PSV, de sultan van Oman en zelfs de president van Amerika.

Theo overleed na een kort ziekbed, zaterdagmiddag rond halfdrie, in het bijzijn van zijn familie. “Het is heel onverwacht gebeurd,” zegt zijn 22-jarige kleindochter Antje Beers. “Zijn leven duurde lang, maar zijn sterven was kort en met weinig lijden. We kijken met trots terug op zijn leven.” Loermans werd in 1919 geboren in Nijmegen. In de jaren zeventig verhuisde hij naar Brabant: eerst naar Oss, later naar Geffen. Hij trouwde met zijn vrouw Agnes, door hem liefkozend 'Anjes' genoemd. Zij overleed in 2010; ze waren 61 jaar getrouwd. “Een fantastische vrouw,” zei Theo over haar in een interview dat hij vorig jaar september gaf. “Voor haar deed ik alles. En daar bleef iedereen bij uit de buurt.”

“Het speelkwartier was op latere leeftijd wel voorbij.”

“Mijn opa heeft zoveel meegemaakt in zijn leven,” vertelt Antje. Hij was student in Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog en maakte daar het bombardement op de stad mee. “Hij heeft toen iemand gered uit een huis.”

Tekenen was zijn grote passie – zijn hobby én zijn werk. Als binnenhuisarchitect ontwierp hij interieurs, maar ook fantasierijke voorstellingen. Tot op hoge leeftijd tekende hij dagelijks. “Het speelkwartier was op latere leeftijd wel voorbij", grapte hij, toen zijn zicht achteruitging. “Tekenen lukt niet meer, omdat mijn zicht slechter wordt.”

Theo met in zijn hand de tekening van zijn vrouw Agnes (foto: Omroep Brabant).

Toch was hij dankbaar: “Het leven houdt een keer op, hè,” zei hij berustend. “Maar ik heb de gave gekregen om oud te worden. Daar hoort dankbaarheid bij, tegenover de Schepper. Dat ik de gezondheid van God mocht hebben. Klinkt wel erg lief, hè?” lachte hij.

"Hij was een lieve opa met heel veel passie."

Een van zijn tekeningen toont een man in een doodskist, omringd door blije mensen. Het was zijn eigen begrafenis, zo vertelde hij lachend: “Ja, daar lig ik. Te rillen van de kou.” Waarom hij het maakte? “Om de anderen te pesten. Wat zouden ze denken? Als ze weten dat jij naar beneden gaat?”

Theo met de tekening van zijn begrafenis (foto: Omroep Brabant).

Antje, zijn jongste kleinkind, werd geboren toen Theo al 83 was. “Hij was een lieve opa met veel passie. Wat ik meeneem van hem is zijn dankbaarheid. Het leven kent tegenslagen, maar er is altijd iets om dankbaar voor te zijn: familie, het weer, of gewoon de mensen om je heen. Volgens mijn opa zijn die het allerbelangrijkst. ‘Wees je bewust van je geluk,’ zei hij altijd. Dat blijft me bij.” De oudste inwoonster van onze provincie was tot voor kort mevrouw Jo Polders-Langeweg uit Oosterhout. Zij overleed op 30 april. Ze zou 8 september 108 jaar oud zijn geworden. Het is niet bekend wie nu de oudste vrouw en man van Brabant zijn. In september 2024 vertelde Theo Loermans over zijn leven: