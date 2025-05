Brandweer nog uren bezig met nablussen grote natuurbrand

Aan de Dennendijk in Asten brak om kwart over zeven zondagochtend een natuurbrand uit. De brandweer sprak van een zeer grote brand en liet weten dat de vuurhaard moeilijk te bereiken was.

Er is een gebied van tweehonderd bij tweehonderd meter in vlammen opgegaan, dit is gelijk aan acht voetbalvelden.

'Zo'n brand begint niet uit zichzelf'

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een woordvoerder van de brandweer zet wel zijn vraagtekens bij het ontstaan: "Want zo'n brand begint niet uit zichzelf."

De brand was tegen tien uur zondagmorgen onder controle. Het nablussen nam nog wel een tijd in beslag. Dit omdat het gebied dat in brand stond moeilijk te bereiken was vanwege de dichte begroeiing is en omdat er veel kleine vuurhaardjes waren.

Speciaal team

In een vroeg stadium werd een speciaal team voor het blussen van natuurbranden opgeroepen, de Handcrew Zuid-Nederland, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen. Er werden bij het bestrijden van de brand vier blusvoertuigen en drie waterbakken ingezet.