1,2 miljoen euro voor KWF opgehaald bij Vrijthof-Vrijthof Challenge

De organisatie van de Vrijthof-Vrijthof Challenge is een dag later nog verbaasd over de enorme opbrengst. Zaterdag werd een recordbedrag van 1,2 miljoen euro ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. De Vrijthof-Vrijthof Challenge is een mountainbike- en wandeltocht van het Vrijthof in Maastricht naar de Vrijthof in Hilvarenbeek. Er deden ruim 1500 mensen mee aan de Challenge. "Het raakt je diep."

Wat zes jaar geleden begon als een bescheiden initiatief in Hilvarenbeek, is volgens de organisatie uitgegroeid tot het grootste particuliere evenement voor het KWF. De challenge wordt één keer in de drie jaar gehouden. Deelnemers bikkelen 165 kilometer op de mountainbike of wandelen 100 kilometer in twee dagen.

Er werd ruim 1,2 miljoen euro opgehaald (Foto: Vrijthof-Vrijthof Challenge).

“Bij de eerste editie haalden we 250.000 euro op, bij de tweede 780.000. Maar dit? Dit hadden we nooit verwacht,” vertelt Willem van Abeelen, zichtbaar onder de indruk. Willem is een van de initiatiefnemers van het evenement. “Elke euro boven dat vorige bedrag is pure winst voor het KWF. Gisteren was het één groot feest, iedereen bleef tot ’s avonds laat hangen.” Volgens Willem is de betrokkenheid onder de deelnemers en vrijwilligers enorm groot. “Iedereen rijdt voor hetzelfde doel,” zegt hij. “Het is zo’n menselijk evenement. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Dat voel je vanaf het moment dat je in Maastricht vertrekt tot aan de ontlading hier in Hilvarenbeek.”

Foto: Vrijthof-Vrijthof Challenge

Een van de organisatoren, Leon van Bijsterveldt, fietste drie jaar geleden zelf mee. “Mijn broer was overleden aan kanker. Het raakt je diep. Je ziet deelnemers uit alle hoeken van het land, met elk hun eigen reden om mee te doen. Dat maakt het bijzonder.”

"Dankzij mijn maten heb ik het gered."

De saamhorigheid was overal voelbaar. “Ik sprak twee jongens uit Utrecht,” vertelt Leon. “Die hadden pech met hun banden. Intussen waren hun eigen reservebanden op. Ze kregen gewoon banden van anderen, banden van 70 euro. Niemand denkt aan zichzelf, iedereen wil bijdragen.”

Foto: Vrijthof-Vrijthof Challenge

De deelnemers waren stuk voor stuk kapot, maar voldaan. Sten Mann kwam na 165 kilometer fietsen moe maar trots over de finish: “Ik heb er iets te weinig voor getraind. Dankzij mijn maten heb ik het gered. De laatste kilometers waren echt pittig.”

"Dat zegt alles over de betrokkenheid."

Ook Kees van Haaren, zelf patiënt geweest, was onder de indruk: “Het was zwaar, emotioneel en gewoon kei leuk. Dit helpt echt om geld op te halen voor onderzoek. Voor mij persoonlijk betekent het heel veel.”

Willem van Abeelen (Foto: Vrijthof-Vrijthof Challenge).