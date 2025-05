Henk wordt bijna 105 en is nu Brabants oudste man: 'Hij klaagt nooit'

Hij woont nog zelfstandig en heeft een beetje hoop dat PSV landskampioen wordt. Henk Kole is 104, woont in Son en mag zich de oudste man van Brabant noemen. Volgens Yolanda Kole, zijn oudste dochter, beginnen de jaren nu echt te tellen voor haar vader. “Fysiek wordt het allemaal minder, maar hij neemt het leven zoals het komt.”

Theo Loermans was tot zaterdag de oudste mannelijke inwoner van onze provincie. Hij overleed op 105-jarige leeftijd; Henk Kole hoopt in september ook 105 te worden en nog ouder te worden.

Brabants nieuwe nestor werd geboren in Sloten, gemeente Amsterdam. In 1955 trouwde hij met Ria van Opstal. De twee hadden elkaar leren kennen tijdens het tafeltennissen, waarin ze beiden bedreven waren. Totdat die vonk was overgeslagen, leek Kole een eeuwige vrijgezel te blijven. Hij was een echte levensgenieter, dol op feestjes en erg in trek bij de meisjes. Met Ria kreeg het echtpaar vijf kinderen: drie dochters en twee zoons. Het gezin woonde lange tijd in Eindhoven, waar Henk veertig jaar medeverantwoordelijk was voor het personeelsbeleid van de Technische Hogeschool Eindhoven, de huidige TU/e.

In 1998 verhuisde het echtpaar naar Son, waar zij zestien jaar lang woonden. In 2014 overleed Henks vrouw. Hun gezin was inmiddels uitgegroeid uit tot een grote familie met tien kleinkinderen. Eén van de kleinkinderen ziet haar opa geregeld: ze werkt in zorgvilla De Kleine Heide waar Kole sinds een jaar of vijf woont. Met zijn onafscheidelijke poes, die door iedereen mevrouw Jansen wordt genoemd. Het dier mag er qua leeftijd ook zijn: zij is al ruim twintig jaar oud.

"Hij klaagt nooit, maakt nog vaak een grapje en geniet zoveel mogelijk van wat wél kan."

Haar aanwezigheid is een van de vele dingen waarop Kole zich dagelijks verheugt. Yolanda noemt haar vader een voorbeeld van hoe je het leven moet nemen: “Hij klaagt nooit, maakt nog vaak een grapje en geniet zoveel mogelijk van wat wél kan. De geweldige zorg en aandacht in De Kleine Heide, van de gastvrouwen en de kok, die iedere dag voor heerlijke maaltijden zorgt, maken het leven van mijn vader op hoge leeftijd extra prettig.” Ook PSV kan hem nog blij maken. Vroeger had hij een seizoenkaart, de laatste jaren volgt hij zijn favoriete club op tv, zoals deze middag wanneer ze tegen Feyenoord moet voetballen. Verder ontbijt Kole graag laat zodat hij kan uitslapen en brengt hij zijn dagen door met spelletjes zoals Rummikub met de gastvrouwen van de zorgvilla en een potje Yahtzee met één van zijn kinderen. Zijn nageslacht weet wel waarom hun pa, schoonvader en opa het zo lang volhoudt. Wat hem dan zoal op de been houdt? Het leven accepteren zoals het komt, zeker als je iets niet kunt veranderen. Maar ook iedere dag blij zijn dat je wakker wordt en verder veel humor, zingen, dansen, bewegen en genieten. En vooral: tevreden zijn met wat je hebt.

"Och, ik heb het gevoel dat ik een beetje wankel van whiskey word.”

Volgens Kole zelf is het vooral een kwestie van geluk, maar dat je nooit te oud bent om te leren, bewees hij enkele jaren geleden. Geheel onverwacht stopte hij met het dagelijks drinken van zijn favoriete whiskey Famous Grouse die hij de laatste jaren een beetje verdunde met wat cola. Zijn kinderen waren blij maar ook zeer verbaasd waarom hij van de ene op de andere dag was gestopt. “Och, ik heb het gevoel dat ik er een beetje wankel van word”, was zijn antwoord hierop.

Henk Kole bij zijn 104e verjaardag (foto: Yolanda Kole).

Yolanda en Henk Kole proosten op 2025 (foto: familie-archief).le).