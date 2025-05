Explosie bij huis Tilburg, bewoner blust zelf brandje

In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een explosie plaatsgevonden bij een huis in Tilburg. Daardoor ontstond een klein brandje, dat door de bewoner zelf is geblust met een tuinslang.

De dag na de explosie is de roetschade goed te zien op het huis aan de Donizettistraat in de wijk Tilburg-Noord. De explosie vond rond half drie ’s nachts plaats. Waarom de explosie plaatsvond bij dit huis is nog niet duidelijk. De politie is volop bezig met een buurtonderzoek en bekijkt camerabeelden.