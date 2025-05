Eva Hermans-Kroot krijgt blijvend eerbetoon: 'Leef je leven nu'

Op de verjaardag van Eva Hermans-Kroot, is zondag in Tilburg een monument voor haar onthuld. Eva werd bekend door het programma Over Mijn Lijk en had veel volgers op haar Instagramaccount Longeneeslijk. Ze overleed op 30 november, op 26-jarige leeftijd, aan longkanker.

Op het Stadhuisplein in Tilburg werd in het bijzijn van haar familie, vrienden en burgemeester Theo Weterings een herinneringsplaat onthuld. De plaat is bevestigd op een van de bankjes op het plein. “We denken allemaal dat we onverwoestbaar zijn, maar uiteindelijk leeft iedereen met de dag, en dat advies kan ik meegeven. Plan niet heel je toekomst, leef je leven nu. Kijk wat het leven je brengt,” luidt het advies van Eva dat op de plaat staat geschreven.

Familie en vrienden onthullen de herinneringsplaat (foto: Joris Buijs fotografie).

Eva was voor het eerst te zien in het tv-programma Over Mijn Lijk toen ze 22 jaar oud was. Tegen alle verwachtingen in leefde ze ruim drie jaar met de ziekte. Op haar sterfbed zei ze in het programma: “Ik wilde niet dood, en dat wil ik eigenlijk nog steeds niet.” Eva voelde zich tot het laatst mentaal sterk, maar haar lichaam wilde niet meer. Dat innerlijke conflict vond ze het moeilijkst. “Ik wil zo graag leven, en zelfs nu ben ik er nog niet klaar mee.”

De herinneringsplaat op het bankje in Tilburg (foto: Joris Buijs fotografie).

De strijd met kanker heeft ze niet verloren. “Ik zou het vreselijk vinden als mensen dat over me zouden zeggen,” zei ze een aantal weken voor haar dood. “Ik geloof dat ik terugkom als vlinder, maar dan kom ik terug als duif en kom ik op je poepen,” lachte ze. Want de 26-jarige voelde zich geen verliezer. “Ik ben ook blij met wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, ook door mijn ziekte. Ik heb echt geleerd dat je in het nu moet leven. Dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Je bent een fijner persoon als je in het nu leeft.”

Er was een vlinder bij de onthulling (foto: Joris Buijs fotografie).

Die vlinder was er onverwacht ook bij tijdens de onthulling van het monument. “Eva hield van vlinders en net na de onthulling was er een vlinder die bleef rondhangen,” schrijft de burgemeester van Tilburg op zijn Instagramaccount. “Haar moed, humor en veerkracht raakten velen.”

Eva Hermans-Kroot bij de Best Social Award

De herinneringsplaat is tijdelijk geplaatst op een bankje bij de fontein voor het Stadhuis. Later krijgt de plaat een blijvende plek in de nieuwe Koningswei, een plek waar Eva graag kwam.

Wachten op privacy instellingen...