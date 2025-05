Overval op huis, bewoner bedreigd met pistool en geslagen

De bewoner van een huis aan de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode heeft zondagnacht diverse klappen gekregen bij een overval. Ook is een pistool tegen zijn hoofd gezet. Zijn woning werd rond een uur overvallen door twee mannen. Ze gingen er vandoor zonder buit. De twee kinderen van de man, een dierenarts, waren tijdens de overval ook thuis; zij raakten niet gewond.

Eerder deze dag meldde de politie nog dat veel onduidelijk was. Inmiddels is gebleken dat de man ruw werd gewekt: plots zag hij twee onbekende en in het zwart geklede mannen in zijn slaapkamer staan. Zij bedreigden hem met een pistool en ze eisten geld. Toen het slachtoffer zei geen geld te hebben en om hulp riep, kreeg hij van de daders diverse klappen. De man werd hevig geschrokken en ontdaan achtergelaten.

Het tweetal verliet het huis onverrichter zake via de trap en langs de kamers van de twee volwassen kinderen van de man. Het is onbekend welke vluchtroute ze hebben genomen.

Het slachtoffer kon slechts een summier signalement van de daders geven. De ene man was 1,85 meter lang en had een fors postuur en hij droeg onder meer een capuchon. Zijn maat was kleiner en had een 'normaal' postuur.

De politie is direct na de melding een onderzoek begonnen. Het huis waar de overval plaatsvond, is een tijd afgezet geweest om zo goed mogelijk eventuele sporen veilig te stellen. De politie vraagt getuigen zich te melden.