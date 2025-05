Gewapende mannen dringen Nina's huis binnen: 'Grootste nachtmerrie'

Het huis van een dierenarts in Sint-Oedenrode is zondagnacht overvallen. "Ze sloegen mijn vader tegen zijn kaak en zetten een pistool op zijn hoofd", zegt zijn 22-jarige dochter Nina van Enckevort.

"Dit is mijn grootste nachtmerrie", vertelt zijn dochter nog altijd beduusd. "Twee mannen kwamen met een breekijzer binnen", vertelt ze. "Ze vroegen om geld." Nina was samen met haar vader en iets jongere broer thuis.

Wapen

"Ze hebben niks buit kunnen maken", vertelt ze. De twee sloegen volgens haar op de vlucht. "Mijn broer heeft de laatste nog een trap gegeven." Ze zouden een airsoftwapen hebben laten vallen, dat volgens Nina door de politie in beslag is genomen.

Nina's vader werkt als dierenarts met paarden. Daarom zou het gezin doelwit zijn geworden, denkt ze. "In de paardenwereld gaat veel geld om." Al gingen de daders er volgens haar nu dus zonder buit vandoor.

"Ik heb deze film al vier of vijf keer opnieuw beleefd vannacht", vertelt Nina, nog in haar ochtendjas. "Ik heb weinig geslapen." Het gaat naar omstandigheden goed met haar. En haar vader? "Die man is alweer aan het werk! Het werk gaat door."

De politie heeft nog weinig bekendgemaakt over de overval en roept getuigen op zich te melden. "Veel is nog onduidelijk", liet de politie eerder weten. Het huis waar de overval plaatsvond, was enige tijd afgezet om zo goed mogelijk eventuele sporen veilig te stellen.