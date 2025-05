Motorrijders ernstig gewond: 'Hier kon je op wachten', zegt buurtbewoner

Twee mannen zijn maandagmiddag ernstig gewond geraakt door een zwaar motorongeluk op het Diepmeerven in Eindhoven. De mannen zaten op de motor die uiteindelijk in een sloot terechtkwam.

De motor raakte rond tien voor drie door nog onbekende oorzaak in een flauwe bocht van de weg. Daarna raakte de motor een boom en kwam het voertuig over een dubbele oprit, rakelings langs een brievenbus, in een berm terecht. Hier reed de motor nog enkele meters door, raakte een muurtje van een voortuin en kwam uiteindelijk in een sloot tot stilstand.

Eén van de twee motorrijders is met een ambulance naar het traumacentrum van het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Onderweg is de helikopter gestopt zodat een arts de ambulancemedewerkers kon helpen het slachtoffer de noodzakelijke zorg te verlenen. Het andere slachtoffer is naar het Catharinaziekenhuis in Eindhoven gebracht.

Volgens buurtbewoners wordt er vaak hard gereden op het Diepmeerven. Het is niet bekend hoe hard de motor reed, maar op de straat is wel een remspoor van enkele meters achtergelaten. Er zijn al meerdere meldingen van overschrijding van de snelheid gemaakt bij de gemeente. “Hier kon je op wachten”, zei iemand die aan het Diepmeerven woont tegen een 112-correspondent van Omroep Brabant.

De weg is voorlopig dicht. Vanwege de ernst van het ongeluk is de politie een sporenonderzoek begonnen. Ook is ze bezig met een buurtonderzoek, omdat ze graag camerabeelden van de motorrit wil bekijken.