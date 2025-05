Fietser ernstig gewond door aanrijding met auto op oversteekplaats

Een man op een fiets is maandagmiddag in Geldrop bij een oversteekplaats geschept door een auto. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond vier uur op de Johan Peijnenburgweg.

Er werden twee ambulances en een traumahelikopter ingeschakeld om de man hulp te verlenen. De weg waar het ongeluk gebeurde, is afgesloten voor het verkeer zodat de hulpdiensten alle ruimte hebben.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het traumacentrum van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Het is niet bekend hoe het met de bestuurder van de wagen is. De voorruit is bij de botsing deels verbrijzeld.