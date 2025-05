Oudere vrouw slachtoffer van babbeltruc: dader komt met smoes binnen

Een vrouw op leeftijd is maandagmiddag in haar flatwoning in Eindhoven het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Volgens de politie werd het slachtoffer aan het eind van de middag opgezocht door een of meerdere personen. Ze zijn haar appartement binnengedrongen met een smoes. De vrouw woont in een flatgebouw aan de Cliostraat.

Agenten zijn naar de woning gekomen om daar van de bewoonster te horen wat er is gebeurd. Ook is er familie naar haar toe gekomen. Oudere vrouwen en mannen worden vaker op deze manier opgelicht. Vaak zijn zij te goed van vertrouwen of worden ze overweldigd door daders. De politie sprak aanvankelijk van een overval.

Het flatgebouw waar de babbeltruc werd uitgevoerd (foto: Persbureau Heitink).