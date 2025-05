Auto botst op andere wagen: politie neemt een bestuurder mee

Twee personenwagens zijn maandagmiddag Op de Roessel in Bakel met elkaar in botsing gekomen. Eén inzittende is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de verwondingen is niets bekend.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf. Eén van de twee auto’s botste op de andere en is later door een bergingsbedrijf afgevoerd. De bestuurder is om onbekende redenen meegenomen door de politie. De andere wagen kon na de botsing ‘gewoon’ doorrijden.

De politie buigt zich over een van de wagens (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).