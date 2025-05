Auto slaat over de kop en belandt in bosjes langs N65

Een auto is maandagavond op de N65 bij Berkel-Enschot over de kop geslagen. Door nog onbekende redenen verloor de automobilist de macht over het stuur. De wagen sloeg daarna over de kop, reed door wat bosjes en kwam op zijn zijkant tot stilstand op de Bosscheweg, langs de provinciale weg.

Omstanders schoten de bestuurder te hulp, maar de chauffeur kon zelf uit de auto komen. Ondertussen waren politie, ambulance en Rijkswaterstaat ook al ingeschakeld. Ambulancepersoneel heeft zich over het slachtoffer ontfermd, maar hij bleek niet ernstig gewond. Door het ongeluk, dat rond tien over zes gebeurde, ontstond er een file op de N65. Een berger is opgeroepen om de auto weer op zijn wielen te krijgen en af te voeren. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd..

De voorruit zat vol met barsten (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

De bestuurder was de macht over het stuur kwijtgeraakt (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

De auto kwam in de bosjes terecht (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).