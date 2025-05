Fel debat over asielopvang in Maashorst: 'Hier moet je geen azc neerzetten'

De spanningen in de gemeenteraad van de gemeente Maashorst lopen op over de komst van nieuwe asielzoekerscentra. Vooral de beoogde plek aan de Boekelsedijk in Uden roept weerstand op, vinden verschillende oppositiepartijen. Tijdens de commissievergadering van maandagavond uitten vooral oppositiepartijen harde kritiek.

De gemeente Maashorst wil op drie plekken, verspreid over verschillende kernen, vluchtelingen gaan opvangen. Daarnaast is er op de beoogde plekken in Zeeland, Schaijk en Uden ook plek voor mensen die dringend op zoek zijn naar een huis. De opvang is nodig, omdat de tijdelijke noodopvang in hotel Van der Valk in oktober 2026 sluit. De grootste beoogde opvangplek is aan de Boekelsedijk. Vooral deze keuze leidt tot veel weerstand bij een aantal partijen. “Deze plek is totaal ongeschikt voor grootschalige opvang”, betoogt Maarten Prinssen van de VVD.

"Hier moet je geen azc neerzetten."

“Het is een druk sportpark waar honderden mensen sporten en werken. Hier moet je geen azc neerzetten”, vult hij aan. Al is de oppositiepartij niet tegen opvang. Prinsen pleit voor verlenging van de opvang bij Van der Valk. “Daar is het goed gegaan en is geen overlast geweest.”

UdenPlusLanderd is het met de VVD eens dat hulp geboden moet worden. “We hebben hier een verantwoordelijkheid als Udense gemeenschap”, zegt raadslid Tinie Kardol, die wel zijn twijfels uit over de grootste locatie. Ook hij denkt aan een verlenging van de opvanglocatie in het Van der Valk hotel. “Om meer tijd te hebben om op andere alternatieven te komen.” De SP en GroenLinks willen vooral weten of serieus is gekeken naar kleinschaligere alternatieven. “In de gemeente Meierijstad lukt dat ook. Het vraagt meer inzet, maar levert rust op,” aldus de SP. “Met verkeerde omstandigheden gaan we in het sportpark een getto creëren.”

Forum voor Democratie was tijdens de vergadering het meest uitgesproken. Het betoog van Janco Bethlehem kan meerdere keren gedurende de avond rekenen op applaus uit de goed gevulde publieke tribune. “Dit is minachting voor de inwoners. Wij willen geen asielopvang in deze gemeente.” Coalitie terughoudend positief

Binnen de coalitie is er steun voor opvang, maar niet zonder voorwaarden. CDA’er Jan Poels benadrukte dat de opvang bij Van der Valk goed is verlopen, ondanks eerdere zorgen. “Het werd er zelfs veiliger. Dat moeten we meenemen.” Toch wil ook hij garanties over veiligheid en zeggenschap van omwonenden. Maashorst Vooruit en Voor de Dorpen zien ook de problemen, maar wijzen op de noodzaak. “Iedere locatie roept weerstand op,” zei fractievoorzitter Keijzer. “Toch moeten we het doen. Dit voorstel voldoet aan de afspraken. Wij komen met wensen, gebaseerd op gesprekken met inwoners.” Donderdag de beslissing

Donderdag moet de gemeenteraad een knoop doorhakken. De Boekelsedijk lijkt het grootste struikelblok, al lijken coalitiepartijen bereid tot compromis. Of het voorstel in zijn huidige vorm de eindstreep haalt, blijft spannend.