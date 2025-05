Ruiten van meerdere auto's ingeslagen: vandalen slaan weer toe bij station

Vandalen hebben opnieuw toegeslagen bij station Prinsenbeek: van meerdere auto's zijn ruiten ingeslagen. Eind vorige week was het bij het station ook al raak. Toen werden de glazen overkappingen van de fietsenstallingen vernield.

De vernieling van de glazen overkappingen van de fietsenstallingen vond vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag plaats. Nagenoeg alle glasplaten werden toen door vandalen kapotgeslagen: van de 68 glasplaten in de overkappingen waren er nog maar vier heel.

ProRail reageerde woedend en liet weten dat de schade in de tienduizenden euro's loopt. "De daders hebben alles kort en klein geslagen. Het is absurd dat mensen dit doen. Vandalisme valt nooit goed te praten, maar hier is heel moedwillig lang doorgegaan om alles kapot te krijgen. Dit is geen kwajongensstreek meer."

De daders van deze vernieling zijn vooralsnog niet gevonden. "Maar als dat lukt, zullen we de kosten proberen te verhalen", gaf ProRail aan.