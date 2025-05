Ondanks 1500 bezwaren stemt gemeente in met mega-distributiecentrum

De gemeente Nuenen heeft groen licht gegeven voor de bouw van het omstreden distributiecentrum op Eeneind-West. Het college heeft maandag een vergunning afgegeven voor de bouw van de mega-hal, ondanks de vele bezwaren en felle protesten uit de buurt.

Het nog te bouwen distributiecentrum moet veertien meter hoog en qua oppervlakte 300.000 vierkante meter groot worden. De mega-hallen komen op het bedrijventerrein tussen Geldrop en Nuenen in te liggen. Officieel op Nuenens grondgebied. In totaal zijn er 1500 bezwaren ingediend tegen de plannen.

"We hebben zorgvuldig bekeken of die zienswijzen zouden kunnen leiden tot een ander besluit over het verlenen van de vergunning. Dat is niet het geval: volgens de geldende wetgeving in ons land moeten we de vergunning verlenen", stelt wethouder Bertje van Stiphout.

Tegenhouden kost veel geld

Eerder gaf de gemeente aan ook in haar maag te zitten met het mega-distributiecentrum. Nuenen zei toen gebonden te zijn aan afspraken. Het distributiecentrum tegenhouden, zou de gemeente erg veel geld kunnen kosten.

Buurtbewoners maken zich al lange tijd grote zorgen. Vooral in Geldrop vrezen ze een flinke toename van vrachtverkeer dat via het dorp richting de A67 rijdt. Ook maken bewoners zich zorgen over de verkeersveiligheid. De gemeente begrijpt die zorgen, maar zegt ook dat er hoe dan ook meer verkeer zou komen: of er nu één groot of meerdere kleine bedrijven op die locatie komen.

Nog veel onzekerheid

De gemeente gaat samen met de buurgemeenten en de provincie kijken of er maatregelen genomen moeten worden om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren.

Dat het distributiecentrum er nu ook echt komt, is nog helemaal niet zeker. Bezwaarmakers kunnen nog in beroep gaan tegen de afgegeven vergunning. Een rechter mag dan zeggen of de gemeente Nuenen alles juist heeft beoordeeld. Ook kan stikstof nog roet in het eten gooien. Door de stikstofcrisis is het heel lastig om een vergunning te krijgen voor bouwprojecten.