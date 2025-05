Arabische prinses op de erwt vanaf vandaag te bewonderen in de Efteling

In het Sprookjesbos van de Efteling is sinds deze woensdag een nieuw sprookje te bewonderen: 'De Prinses op de Erwt'. Wat dit sprookje extra bijzonder maakt is de prinses zelf. De koningsdochter is de eerste Arabische hoofdpersoon in het Sprookjesbos.

Woensdagochtend is het nieuwe sprookje onthuld in aanwezigheid van Roodkapje en andere sprookjesfiguren. Bij de onthulling werd een groot blauw doek opzijgetrokken en zo werd het stulpje van de prinses zichtbaar gemaakt. Veel Eftelingbezoekers stonden te popelen om na de onthulling een kijkje te nemen bij het paleis van de prinses.

Deze Arabisch prinses kan niet slapen (foto: Omroep Brabant).

In het nederige stulpje ligt de prinses hoog en droog op een grote stapel matrassen, maar slapen lukt haar niet. Onder de matrassen ligt een heel klein erwtje verstopt dat alleen een echte prinses zou kunnen opmerken.

Het verhaal Er was eens een prins die alleen met een echte prinses wilde trouwen. Om die te vinden bedenken zijn ouders een truc: wie na een nacht slapen op twintig matrassen nog voelt dat er een erwt onder de stapel ligt, moet wel een echt prinsesje zijn. Er volgt een open sollicitatie en veel meisjes komen langs, maar ze slapen allemaal heerlijk. Tot er op een stormachtige dag een meisje op de stoep van het paleis staat in een gerafelde jurk. Ze beweert een echte prinses te zijn en legt de erwten-proef af. Het meisje doet geen oog dicht en vertelt 's ochtends uitgebreid over de steen die onder haar bed leek te liggen. De koning en koningin zijn overtuigd en de prins trouwt met de prinses.

De erwt uit het beroemde sprookje was al eerder te zien in het attractiepark. Het groene erwtje lag tussen 1963 en 2017 in het Sprookjesmuseum en het Efteling Museum, maar de komst van de stapel matrassen maakt het verblijf van het sprookje nu definitief. Het verhaal van 'De Prinses op de Erwt' is het 31ste sprookje in het Sprookjesbos van de Efteling. De afgelopen maanden werd aan de rand van het bos, tussen de Trollenkoning en de put van Vrouw Holle, een koninklijk optrekje voor de prinses gebouwd. Voor het ontwerp van het paleisje werd inspiratie gehaald uit een schets van Anton Pieck.