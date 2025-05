Oosterse prinses op de erwt vanaf vandaag te bewonderen in de Efteling

In het Sprookjesbos van de Efteling is sinds deze woensdag een nieuw sprookje te bewonderen: 'De Prinses op de Erwt'. Woensdagochtend is het nieuwe sprookje onthuld in aanwezigheid van Roodkapje en andere sprookjesfiguren.

"Dit is een dame uit het Oosten," zegt directeur Koen Sanders. "Het is een prinses uit een ver land die hier op bezoek komt. Ik denk dat het heel logisch is dat er in het Sprookjesbos anno 2025 allerlei prinsen en prinsessen te zien zijn, zodat iedereen even kan denken dat hij of zij een prins of prinses is."

De erwt uit het beroemde sprookje was al eerder te zien in het attractiepark. Het groene erwtje lag tussen 1963 en 2017 in het Sprookjesmuseum en het Efteling Museum, maar de komst van de stapel matrassen maakt het verblijf van het sprookje nu definitief. Het verhaal van 'De Prinses op de Erwt' is het 31ste sprookje in het Sprookjesbos van de Efteling.

De afgelopen maanden werd aan de rand van het bos, tussen de Trollenkoning en de put van Vrouw Holle, een koninklijk optrekje voor de prinses gebouwd. Voor het ontwerp van het paleisje werd inspiratie gehaald uit een schets van Anton Pieck.