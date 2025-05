Baby overleden, man (27) opgepakt

Een 27-jarige man uit Eindhoven is opgepakt omdat hij ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van een Helmondse baby in februari dit jaar. De man werd op 18 februari al aangehouden, maar het Openbaar Ministerie maakt dit nu pas bekend na vragen van Omroep Brabant.

Op 2 februari overleed de nog maar vier maanden oude baby in Helmond. Hoe dat precies gebeurde, is nog niet bekend. De omstandigheden waaronder de baby overleed waren in ieder geval aanleiding voor het OM om de Eindhovenaar aan te houden en vast te zetten.