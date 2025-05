Attractiebouwer reageert op ongeluk en legt schuld bij Tilburgse eigenaar

Twee weken na het ongeluk met kermisattractie Energizer reageert de Italiaanse attractiebouwer. Die schuift de schuld in de schoenen van de Tilburgse exploitant Niek Moonen. Op de kermis in Hilversum viel een 14-jarig meisje van acht meter hoogte uit de Energizer. De Tilburgse kermisexploitant reageert verbaasd op het bericht van de Italianen: “Het is niet waar.”

Niek Moonen is deze dinsdag begonnen met het afbreken van zijn attractie in Hilversum. “De eerste proefronde is goed gegaan, op 22 mei is de volgende test”, zegt hij. Maar de attractie zal voorlopig nog niet op de kermis te zien zijn. “Tot er duidelijkheid is over hoe het ongeluk kon gebeuren, staat de attractie stil. Dat is een eigen keuze.”

De attractie, die in 2000 is gebouwd, is volgens de Italiaanse attractiebouwer Technical Park meerdere keren van eigenaar gewisseld. “Zonder dat ook maar één pagina uit het logboek is gedeeld met ons. Ook is er nooit een verzoek gedaan voor een inspectie of onderhoud.” Ze noemen de attractie dan ook een ‘black box’, oftewel ze hebben geen enkel zicht meer op de staat van de kermisattractie.