Ajax-spelers moeten er vooral op los fantaseren dat ze kampioen worden

De spelers van Ajax moeten deze week visualiseren hoe ze met de kampioensschaal door de Amsterdamse grachten varen. Ze moeten bijna kunnen horen hoe de Ajaxsupporters compleet uit hun dak gaan in het stadion als het laatste fluitsignaal heeft geklonken en ze kampioen zijn. Bezig zijn met winnen of verliezen is namelijk een recept voor slechte resultaten. Als Ajax zich lekker inleeft in de overwinning, gaat PSV er met de hoofdprijs vandoor.

Psycholoog Lars van der Eerden begeleidt topsporters en coaches. Een keer in de week is hij daarom te vinden in het sportcentrum van Eindhoven waar veel topsporters uit Zuid-Nederland trainen. Uit ervaring weet hij dat in extreem spannende situaties het vooral misgaat in het hoofd. "De tip voor succes is klinkt heel simpel", zegt hij. "Focus je alleen op je taak, dus in dit geval op het spelletje en de bal."

Underdog

Na dit weekend is de spanning bij de spelers van PSV enorm gestegen. Er is door de winst van de Eindhovenaren tegen Feyenoord en een onverwacht verlies van het Amsterdammers tegen NEC weer een serieuze kans op het kampioenschap voor de zuiderlingen. Met nog twee wedstrijden te spelen is het verschil tussen beide ploegen slechts een punt, in het voordeel van Ajax.