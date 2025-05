'Seksclub' op stoep geverfd, gevulde condooms in bus: man krijgt taakstraf

Een vrouw uit Roosendaal heeft bijna een jaar lang sms’jes, brieven, mailtjes, foto’s en filmpjes gekregen van haar ex-minnaar. Als klap op de vuurpijl ontving zij twee gevulde condooms van deze Maciek L. (44) uit Breda. De rechtbank in Breda is het met haar eens dat dit heel vervelend was en legt de Pool een taakstraf van 120 uur op en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

De vrouw kende Maciek van het volleyballen en kreeg een relatie met hem. Ze stapte in de zomer van 2022 naar de politie om aangifte te doen van stalken. Agenten gingen langs bij Maciek L. en diens vrouw met de opdracht te stoppen met het lastigvallen van zijn ex-minnares in Roosendaal, maar dat deed Maciek L. niet. Hij ging er nog geruime tijd mee door.

Tijdens de zitting, eind april, vertelde L. vooral dat hij vond dat hij niet vervelend was geweest. Had hij met verf ‘seksclub’ op haar stoep geschilderd? Had hij anonieme, dreigende brieven gestuurd? Had hij haar gevolgd en foto’s gestuurd van waar ze was? Haar zwart gemaakt bij vrienden? En gevulde condooms gestuurd? Nee, dat had L. allemaal niet gedaan, zo zei hij.

Vertrekken

Hij had wel mails gestuurd en hij wilde nog geld zien voor een verbouwing bij de vrouw thuis. En hij stuurde haar een keer parfum. Hij was verdrietig en had thuis aan vrouw en kinderen verteld dat hij zou vertrekken. Maar hij bedoelde niks slechts met alle berichten.

Maar de rechtbank ziet dat anders. Niet alles kon worden bewezen, maar het meeste wel. De vrouw heeft lang en veel last gehad van het stalken door Maciek. Naast de 120 uur taakstraf kreeg de man daarom ook twee maanden cel voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. In die proeftijd mag hij ook geen contact met de vrouw zoeken.