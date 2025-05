Man uit het niets aangevallen met steekwapen en gewond geraakt

Een 20-jarige man is maandagavond op de Van Maarseveenstraat in Tilburg aangevallen door een voorbijganger met een steekwapen. Het slachtoffer raakte gewond, maar door zich te verweren wist hij erger te voorkomen. De dader is er daarna vandoor gegaan op een fiets.

Rond half acht zou de verdachte ineens een steekwapen uit zijn tas hebben gehaald. Vermoedelijk zonder enige aanleiding begon hij in te steken op de 20-jarige voorbijganger. Een getuige die het allemaal zag gebeuren, schakelde de politie in.