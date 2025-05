Net gerenoveerd huis door brand verwoest: 'Dit gun je niemand'

Stel je voor: je hebt net een jaar geleden een huis gekocht, alles gerenoveerd en plotseling breekt er brand uit. Dat overkwam een stel aan de Wagenaarstraat in Tilburg dinsdagochtend. Ook de huizen van de buren liepen schade op.

De brand, waarbij iedereen ongedeerd bleef, ontstond kort nadat dakdekkers aan het werk waren. "Mogelijk dat dat er iets mee te maken heeft, maar daar gaan wij niet over", stelt Sjaak Kroot van de brandweer Midden- en West-Brabant. De brand was kort en fel, mogelijk doordat er veel hout in de kapconstructie zit. De brandweer moest zelfs opschalen, want het vuur sloeg over naar naastgelegen woningen.

Een van die woningen is van buurman Jan Kennenkens. Hij was in de schuur aan het werk en hoorde dat de dakdekkers op het dak aan de slag waren. "Ik hoorde op een gegeven moment: 'water, water, water'. Dus heb ik vlug de tuinslag uitgerold, maar op dat moment sloeg de brand al naar buiten en was er geen redden meer aan."

Hij moet nog afwachten hoe groot de rook- en waterschade is. "Maar de buren zullen sowieso de komende maanden niet aanwezig zijn", verwacht hij. "Het dak ligt helemaal open en ongetwijfeld zullen de ondergelegen verdiepingen veel waterschade hebben."