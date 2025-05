Rob nodigt minister Faber uit voor Efteling-uitje met asielzoekers

In reactie op de felle kritiek van asielminister Marjolein Faber op een geannuleerd Efteling-uitje voor asielzoekers, komt bestuurder Rob Neutelings van isk-school Curio in Breda met een opvallend initiatief. Hij nodigt de minister uit om volgende week zelf mee te gaan naar het pretpark - samen met 300 internationale leerlingen, onder wie minderjarige asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Zijn doel? De minister laten ervaren dat zo'n dagje uit geen 'snoepreisje' is, maar een waardevolle ervaring voor jongeren die de Nederlandse cultuur beter proberen te begrijpen.

Minister Faber haalde vorige week hard uit naar een gepland uitje van jonge asielzoekers uit het Friese Sint Annaparochie naar de Efteling. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had dat bezoek bewust in de kermisperiode van het dorp gepland, om spanningen met dorpsjongeren - zoals vorig jaar - te voorkomen. Maar volgens Faber was het een 'snoepreisje' op kosten van de belastingbetaler en past dat niet bij het 'sobere opvangbeleid' uit het hoofdlijnenakkoord. "Ho, dit gaan we dus niet doen", liet ze op X weten. "Een dagje Efteling voor jonge asielzoekers, uit voorzorg, omdat ze anders misschien overlast zouden veroorzaken op een lokale kermis, past daar simpelweg niet in." Rob Neutelings heeft in een open brief, die hij op LinkedIn deelde, de minister uitgenodigd om volgende week met eigen ogen te komen kijken wat zo'n uitje betekent voor jongeren die aan het integreren zijn. De datum maakt hij liever niet bekend, om te voorkomen dat mensen speciaal naar het pretpark komen.

"Wij denken vanuit het onderwijs dat dit juist heel goed is. Het is van groot belang dat buitenlandse jongens en meisjes kennismaken met de Nederlandse cultuur en ook op zo'n ontspannende manier. Zo groeien ze in taal, gedrag en vertrouwen."

"De Efteling is een onderdeel van de Nederlandse cultuur. Daar begint de integratie."

Neutelings wil mensen met een andere opvatting, zoals Faber, daarom laten zien wat zo'n dag voor minderjarige nieuwkomers betekent. Het jaarlijkse Efteling-uitje van Curio's internationale schakelklas stond al gepland. En dat blijft zo, verwacht Neutelings. Volgens hem zijn zulke ervaringen essentieel voor de integratie van nieuwkomers in Nederland. "De Efteling is een onderdeel van de Nederlandse cultuur. Daar begint de integratie", stelt hij. "Ze leren door te ervaren." De groep bestaat uit 300 minderjarige vreemdelingen en 100 kwetsbare jongeren van ISK-locatie Rijnesteinstraat in Breda. Onder meer minderjarige vluchtelingen en Oekraïners zijn onderdeel van het gezelschap. Tijdens het uitje worden de jongeren begeleid. Er worden ook veel andere activiteiten buiten school georganiseerd. Ook een bezoek aan de supermarkt of bakker hoort daarbij. "Het gaat erom dat jongeren het Nederlandse leven onder de knie krijgen." Volgens Neutelings draagt zo'n dagje pretpark bij aan meer dan alleen plezier. "De ervaring leert dat een bezoek aan de Efteling nieuwkomers helpt in groei van het gevoel van verbondenheid met Nederland, in vertrouwen en begrip. Cruciaal voor integratie. En het is nog leuk ook", schreef hij eerder op LinkedIn. Ook leren ze van bijvoorbeeld bordjes in het park met boodschappen in de Nederlandse taal. "Onderwijs mag ook leuk zijn." Neutelings hoopt dat minister Faber op zijn uitnodiging ingaat. "Ze kan dan met eigen ogen zien wat een onderwijsdag buiten het klaslokaal doet én in gesprek gaan met de leerlingen en docenten. Het lijkt me interessant voor haar om te aanschouwen wat er gebeurt met deze mensen."

"Het zou fantastisch zijn als ze meegaat, dan kan ze zelf zien wat voor waardevolle bijdrage dit oplevert."