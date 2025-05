Mathieu van der Poel stapt weer op de mountainbike in aanloop naar WK

Mathieu van der Poel gaat van 23 tot en met 25 mei op de mountainbike van start in de wereldbeker in Nove Mesto in Tsjechië. Dat staat in het programma dat de ploeg Alpecin-Deceuninck heeft bekendgemaakt. Voor Van der Poel is het de enige mountainbikewedstrijd voordat hij zich gaat voorbereiden op de Tour de France.

Pas na de Tour, die op 5 juli in Lille start en op 27 juli in Parijs eindigt, gaat de renner uit Hoogerheide zich weer richten op het mountainbiken. Het programma van de winnaar van Milaan - Sanremo en Parijs-Roubaix wordt later bekend gemaakt.