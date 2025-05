Vrouw (24) ernstig gewond nadat ze op haar fiets wordt geschept door auto

Op de rondweg in Uden is dinsdagavond een fietsster ernstig gewond geraakt. De 24-jarige vrouw werd op de oversteekplaats bij de Orgellaan aangereden door een auto. Door de klap belandde de fiets tientallen meters verderop. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is met spoed naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor zeven en werden twee ambulances opgeroepen. Beide verpleegkundigen zijn meegereden met de ambulance waarin het slachtoffer vervoerd werd om de vrouw zo goed mogelijk te helpen.

De klap moet flink zijn geweest, gezien de grote schade aan de voorruit en het dak van de auto. Op de rondweg van Uden mag je 80 kilometer per uur. Vanwege het ongeluk is de weg enige tijd afgesloten geweest. De bestuurster van de auto is niet aangehouden, maar moest wel even mee naar het politiebureau.

Foto: Persbureau Heitink