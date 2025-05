Tieners bedreigen jongen met vuurwapen en beroven hem van zijn fatbike

Twee jongens van 15 en 16 jaar oud zijn dinsdagavond opgepakt voor een beroving. Ze worden ervan verdacht rond half tien op de Raamsdonkstraat in Tilburg een tiener bedreigd te hebben met een vuurwapen en zijn fatbike te hebben meegenomen. Nog geen half uur later heeft de politie na een flinke klopjacht de twee verdachten opgepakt omdat de fiets voorzien was van een tag.

Het jonge slachtoffer moet erg geschrokken zijn volgens de politie toen hij beroofd werd door meerdere personen op scooters en e-bikes. Maar de tiener is niet gewond geraakt bij de beroving in het stadsdeel de Reeshof. Opgespoord

Omdat de jongen zijn fatbike voorzien had van een tag, kon de politie de tweewieler vrij makkelijk opsporen. Volgens de politie lukt dat vaak niet bij e-bikes met dikke banden, omdat zo'n tag er niet standaard op zit.

De politie zette tijdens de massale zoekactie zelfs een helikopter in om de daders op te sporen en dat lukte binnen het half uur. Rond tien uur 's avonds werd de fatbike teruggevonden en de twee jonge verdachten opgepakt op de Haydnstraat in Tilburg-Noord. Dat ligt zo'n acht kilometer van de plek van de gewapende overval. Eerdere berovingen

Maandagavond werd ook al een tiener beroofd van zijn horloge op de Sneekstraat in Tilburg. Ook toen reden de daders op een fatbike en werd het jonge slachtoffer bedreigd met een vuurwapen. Opvallend is dat een van de verdachte geschat werd op 16 jaar.

Drie dagen eerder op vrijdagavond, even over zeven uur, werd op de Betuwelaan in de Tilburgse wijk Jerusalem een derde tiener beroofd. Ook hij kreeg een vuurwapen op zich gericht en werd zelfs geslagen door de daders. Het slachtoffer moest al zijn waardevolle spullen afgeven en is volgens zijn moeder flink getraumatiseerd. De politie geeft aan te onderzoeken of de drie zaken met elkaar te maken hebben.