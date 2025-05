Vader Noa Lang bewusteloos geslagen tijdens fluiten jeugdtoernooi

Jeffrey Lang, de vader van PSV-speler Noa Lang, is neergeslagen toen hij aan een jeugdvoetbaltoernooi aan het fluiten was bij de Rotterdamse amateurclub Alexandria '66. Het incident is gefilmd, waarna de beelden viral gingen.

Op de video is te zien hoe een boze toeschouwer het veld op loopt, de scheidsrechter intimideert en uiteindelijk fel uithaalt. Lang verliest daarbij het bewustzijn en gaat knock-out. Hij blijft bijna een minuut liggen en staat wankelend weer op.

De jonge voetballertjes die alles zagen gebeuren, lopen na het geweld huilend weg.

"Het is een laffe daad, maar die tik boeit me niks."

"Hij was het niet eens met een beslissing. Ik dacht: dat gaan we even uitpraten", reageerde Lang over het incident dat tijdens Pasen gebeurde bij het AD. "Toen gaf hij me uit het niks een klap en ging ik out voor acht seconden. Het is een laffe daad, maar die tik boeit me niks. Het gaat me om de kinderen. Die zijn getraumatiseerd."

"De vader is niet meer welkom bij de club."